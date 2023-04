Torino-Atalanta quando si gioca? Programma | orario d’inizio | tv | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il sabato della trentaduesima giornata di Serie A si concluderà con la partita fraed. Gian Piero Gasperini va all’Olimpico dove incrocerà uno dei suoi allievi più produttivi, quell’Ivan Juric che sta portando i granata a vivere una stagione alquanto tranquilla e senza troppi patemi. I bergamaschi hanno rilanciato le proprie chance europee con il successo sulla Roma, con la quarta piazza occupata dal Milan che è distante soltanto quattro punti. Ancora difficile vedere Ademola Lookman dal primo minuto, mentre Berat Djimsiti ha recuperato dopo il pestone subito contro i giallorossi. In casa granata gli assenti sono sempre i soliti Zima, Aina e Vieira. Ancora un po’ di confusione su chi saranno i calciatori che assisterano Sanabria in attacco: in tre per due posti, con Vlasic che dovrebbe uscire sconfitto dal confronto con Radonjic e ...