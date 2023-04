Torino-Atalanta | ecco i convocati di Gian Piero Gasperini

... Bellini, Zampagna e polemiche in campo Affrontare un rush finale nella maniera migliore possibile è sempre decisivo per raggiungere obiettivi ambiziosi, eè stata una riprova nel ...SottilCLASSIFICA SERIE A: Napoli 78 punti; Lazio 61; Juventus 59; Milan e Roma 56; Inter 54;52; Bologna 44; Udinese, Fiorentina e42; Monza 41; Sassuolo 40; Salernitana 33; Empoli 32;...Gara ad alta tensione anche per l', rientrata in piena corsa dopo la vittoria sulla Roma e attesa domani sera alla complicata trasferta contro il. Per quanto riguarda la Juventus, ...

Gasperini, conferenza Torino-Atalanta: “Classifica Juve La gestiamo così” Tuttosport

Sono 19 i calciatori convocati da mister Gian Piero Gasperini per Torino-Atalanta, gara della 32ª giornata della Serie A TIM 2022-2023 in programma domani alle ore 20.45 allo stadio Olimpico Grande To ...Le designazioni arbitrali per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 in programma dal 28 al 30 aprile e i precedenti ...