Un nuovo Sandro Il bello diè che le sue qualità non dipendono dalla tattica: ovunque giochi, fa la differenza a modo suo, con l'energia, l'intelligenza, l'aggressività, la capacità di ...Osimhen La qualificazione resta apertissima, come ha ribadito anche lo stesso tecnico ... In mediana la coppia- Krunic . Dietro Calabria, Hernandez, Kjaer e Tomori . Come vedere Napoli - ......la coppia Moro - Schouten : altra esclusione per Dominguez. Corposo turnover invece per Pioli, che lascerà in panchina Kjaer , Brahim Diaz e Calabria . Rischia il posto anche, su ...

Tonali, riecco l’Olimpico: cos’è cambiato un anno dopo il gol scudetto La Gazzetta dello Sport

In punta di piedi, mai. Sandro Tonali gioca deciso, se capita decisissimo, eppure un anno fa con la punta del piede - uno, il destro - ha segnato il gol della vita. Lazio-Milan del 24 aprile, cinque g ...Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Lecce. Fischio d'inizio alle ore 18:00 allo stadio San Siro. MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, ...