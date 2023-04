Tim | Labriola ancora sotto pressione ma c' è un assist Ue Ok agli aumenti di prezzo | ora la netco vale un mld in più

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il viaggio di Pietroa Parigi ha due obiettivi: il primo, più istituzionale, è quello di ragguare i francesi di Vivendi (azionisti di Tim con il 24% delle quote) sulle due offerte giunte fino ad ora per l’acquisto della rete unica. Da una parte c’è Kkr – in leggero vantaggio – dall’altra Cdp con Macquarie che però ha il grande problema del via libera Antitrust. I francesi però non ci sentono proprio e non hanno intenzione di dare l’ok a nessuna delle due proposte. Segui su affaritaliani.it