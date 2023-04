Tifosi del Napoli furiosi con Paolo Paganini | “Vergognati”

(Di venerdì 28 aprile 2023) Bufera social per, giornalista Rai. Su Twitter i napoletani rispondono ad alcuni commenti offensivi sulla festa scudetto per gli azzurri di Spalletti. La festa scudetto delè stata macchiata da alcuni post offensivi che hanno fatto infuriare iazzurri. I In particolare, alcuni utenti hanno commentato su Twitter le celebrazioni deidelcon frasi offensive e foto che ritraevano la città sommersa dai rifiuti. Ciò che ha scatenato la rabbia di migliaia dipartenopei è stato l’intervento di, giornalista di Rai Sport. Il suo profilo Twitter è stato immediatamente preso d’assalto da migliaia di utenti inferociti per il suo comportamento ...

Sui muri social deitutto sintetizzato con una parola: "Emme...". Appunto. Così il futuro di ... Per il popolo bianconero sarebbe la miglior tatticaMax - bis.... fino alla sera'gran rifiuto' e della fuga a Milano, era stato impeccabile. La maggioranza dei, però, riconosce grandi meriti all'ex allenatore, ne porta nel cuore un bel ricordo anche se,...L'appellogovernatore De Luca Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca , intanto, ha fatto un appello pubblico aie ai cittadini napoletani per la festa scudetto. "Se ci sarà ...

Tifosi del City sotto shock: Mahrez perde sangue dalla testa, il motivo Corriere dello Sport

Intanto, da Castel Volturno arrivano notizie importanti e che fanno felice lo stesso tecnico azzurro. Il comunicato del club azzurro. Di seguito, il report pubblicato dal Napoli in seguito all’allenam ...TORINO - La Ferrari che non va. I piloti entrati nelle chiacchiere da mercato anticipato. I tecnici che scappano, in attesa di nuovi arrivi per rafforzare la Scuderia. La delusione dei tifosi per i ri ...