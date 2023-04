Ti ricordi… Simone Airoldi | l’uomo per caso del secondo scudetto del Napoli | cronaca e insulti in dialetto di una lezione di vita

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 aprile 2023) Madeleine: una data, un ricordo, un personaggio – La rubrica del venerdì de ilfattoquotidiano.it: trae racconto, i fatti più o meno indimenticabili delle domeniche sportive degli italiani ————————————————————————————– “Ricordo Zola in camera con me. Ricordo Massimo Mauro in panchina con la radiolina, ricordo Luca Fusi che dice a Bigon di farmi entrare… E la festa, quella sì, non la dimenticherò mai”. Unoè storia, inebilmente, e partecipare a quella storia da protagonista è sicuramente inebriante. Ma il ruolo di protagonista è riservato a pochi, ma può capitare di avere comunque un posto privilegiato: prima fila assoluta con possibilità di godere dei fatti che diventeranno storia e dei protagonisti che entreranno nella storia. Essere in panchina, sulla panchina del ...