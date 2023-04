The Kardashians | il nuovo trailer del reality promette scintille nella prossima stagione

Il 25 maggio 2023 sarà una data importante per tutti i fan di, poiché su Disney+ verrà rilasciata la terza stagione della serie . La notizia ha fatto il giro del web grazie alla diffusione del trailer ufficiale e del poster, che hanno creato ...Disney+ ha diffuso il trailer ufficiale e la key art della terza stagione di, la tanto attesa serie originale. Come precedentemente comunicato dalla piattaforma streaming, la serie debutterà il 25 maggio 2023 e ci saranno nuovi episodi ogni giovedì. Come si ..., stagione 3 (25 maggio 2023) Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie sono pronti per aprire nuovamente le loro vite private al pubblico, in una serie che ci mostra le discussioni, ...

The Kardashians 3: ecco il trailer ufficiale e la key art della nuova ... Movieplayer

Il nuovo trailer della terza stagione di The Kardashians ha mostrato come l'ultimo anno e mezzo sia stato piuttosto movimentato per i Kardashian - Jenner: dalla scoperta del melanoma di Khloé fino all ...The 44-year-old star married musician Travis Barker in 2022, but Kourtney has suggested that Kim tried to profit from their big day.