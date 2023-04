The First Slam Dunk | svelato il cast dei doppiatori italiani!

(Di venerdì 28 aprile 2023) Recentemente, Anime Factory haildeiche daranno voce ai protagonisti in Thecon un trailer dedicato: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo Anime Factory, etichetta di proprietà di Plaion Pictures, rivela ildeiitaliani che daranno voce ai protagonisti del film anime The, scritto e diretto dal noto mangaka Takehiko Inoue, già creatore dell’acclamato manga originale e qui alla sua prima prova come regista. Vi abbiamo preparato uno speciale, in attesa dell’arrivo del film nelle sale, che potete raggiungere cliccando qui. Theporta lo spettatore ...

Il comitato organizzatore della Skymarathon Sentiero 4 Luglio , 'ever', ha alzato il velo sull'edizione 2023 presentando ai media la super classica camuna in calendario la prima domenica di luglio con il consolidato format che affianca alla spettacolare ...Speaking to dignitaries in a former monastery in Budapest's Castle District, Francis, making his 41st foreign visit andsince being rushed tohospital last month, talked about how '...... segnala un [...] Continua a leggerepost La previsione sulla guerra nei leak Usa: Mosca può finanziarla per un altro anno appearedon ...

THE FIRST SLAM DUNK di Takehiko Inoue | In collaborazione con ... Anteo spazioCinema

Il comitato organizzatore della Skymarathon Sentiero 4 Luglio, “The first ever”, ha alzato il velo sull’edizione 2023 presentando ai media la super classica camuna in calendario ...Il calo delle banche, che cominciano a temere fughe dai depositi, rende Piazza Affari la peggior Borsa d'Europa - In America invece Il cloud fa scivolare Amazon e First Republic Bank perde un altro 26 ...