LaS Plaid potrebbe essere definita una hypercar per famiglie. Bastino due dati: 1.020 Cv e 497 cm di lunghezza. Tuttavia la berlina elettrica sa fare molto altro. Le prestazioni sono ...In Europa, per esempio, laY è in assoluto l'auto più venduta nel primo trimestre del 2023 . Il tutto, però, a discapito di una riduzione degli utili . La strategia dei tagli dei prezzi è ...Sono giunto con la miaY nell'aria di servizio di Firenze nord ( che tecnicamente prevede l'uscita dal casello autostradale, anche se si tratta di un raccordo). Questo per ricaricare ...

Tesla Model S Plaid, la prova: 0-100 in 2,1". E sa fare molto altro Gazzetta

Ogni tanto vanno in super offerta: ecco tre hard disk Seagate con un prezzo veramente basso, nei tagli da 8TB, 16TB oppure 18TB! L'hard disk meccanico resta la soluzione migliore, in rapporto al prezz ...Stellantis non intende seguire Tesla sulla strada dei continui tagli di prezzo al listini delle auto elettriche. Come sappiamo, negli ultimi mesi la casa automobilistica americana ha ridotto più volte ...