Terremoto Turchia | “le persone con disabilità escluse dagli aiuti umanitari”

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 28 aprile 2023) Dopo ilinleconsono. E’ quanto denuncia Amnesty International in riferimento alla risposta solidale arrivata in questi mesi nelle zone colpite dal sisma. I terremoti del febbraio 2023, secondo i dati del rapporto di Amnesty, hanno causato oltre 48.000 morti e più di 100.000 feriti, molti dei quali hanno perso gli arti o hanno riportato altri danni permanenti. Gli sfollati sono stati oltre tre milioni e 300.000, circa due milioni e 300.000 dei quali si trovano in tendopoli o prefabbricati. Secondo alcune stime del governo turco e delle Nazioni Unite, il 70% delleferite ha qualche forma di. Il devastante...