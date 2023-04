Terremoto nei chip se la Germania bloccherà l’export di prodotti chimici alla Cina

Leggi su formiche

(Di venerdì 28 aprile 2023) Secondo alcuni rumors raccolti da Bloomberg nella giornata di ieri, lastarebbe valutando di bloccare le esportazioni verso la Repubblica Popolare Cinese di materiali eessenziali per la fabbricazione di semiconduttori avanzati. La mossa sarebbe volta a bilanciare gli interessi economici e le preoccupazioni sulla sicurezza nazionale delle autorità tedesche, e avrebbe sicuramente impatti su aziende come Basf e Merck KGaA, entrambe leader nella fornitura di agentiper la produzione di micro. Tra quelli più utilizzati, si annoverano il tricloroetilene, l’acetone, l’alcol isopropilico e altri. In seguitonotizia, Basf ha chiuso con un -4.3% in borsa mentre Merck non ha registrato particolari oscillazioni, in un contesto macro e geopolitico che ha ...