Terra Amara | le anticipazioni della puntata di oggi | il figlio di Mujgan e Yilmaz è già in pericolo…

Leggi su webmagazine24

(Di venerdì 28 aprile 2023), ledi, venerdì 28 aprile. La soap turca amatissima dal pubblico italiano, come al solito in onda su Canale5. Prima un breve riepilogoprecedente, andata in onda ieri: È tempo di incomprensioni e tensioni. Scoppia una rissa tra Husnu e Sabri che vogliono appropriarsi di una nuova L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:non andrà in onda, ecco quando tornerà.torna domani, ecco le: Adnan sta bene e Ylmaz è sotto shock ...