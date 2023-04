Tennis | Torneo Madrid Trevisan accede al terzo turno

L'azzurra ha piegato la canadese Bouchard col punteggio di 6 - 2 7 - 5. MADRID (SPAGNA) - Martina Trevisan è approdata al terzo turno del "Mutua Madrid Open",Wta 1000 dotato di un montepremi pari a 7.652.174 euro che si sta disputando sulla terra rossa della "Caja Magica" della capitale spagnola. La tennista azzurra, numero 20 del mondo e 18 del ..."Mi sono aggrappato alla speranza di poter giocare a Roma, unche per me significa molto e dove, probabilmente, sono iniziati tutti i miei sogni. Purtroppo però, i risultati dell'ultima ...Il calvario di Matteo Berrettini non accenna a finire. L'ex numero 1 delitaliano si è visto costretto a rinunciare anche al Masters 1000 di Roma, in programma dall'8 ...Instagram - unche ...

Tennis: Torneo Madrid. Musetti ko, battuto da Hanfmann Tiscali

L'azzurra ha piegato la canadese Bouchard col punteggio di 6-2 7-5.MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - Martina Trevisan è approdata al terzo turno ...L'azzurra passa all'esordio nel torneo contro la canadese e avanza sulla terra rossa della capitale spagnola dove troverà una tra Azarenka e Parks ...