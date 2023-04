Tennis | Torneo Madrid Acuto Arnaldi | piega Ruud e vola al terzo turno

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il 22enne di Sanremo si è imposto per 6 - 3 6 - 4 sul numero 4 del mondo.(SPAGNA) - Matteocontinua la sua corsa a. Il 22enne di Sanremo, numero 105 del mondo (che da lunedì ...

... è stato presentato ufficialmente ildegli Internazionali d'Italia 2023; alla conferenza stampa hanno preso parte il Presidente della Federazione Italianae Padel Angelo Binaghi , il ...Il 22enne di Sanremo si è imposto per 6 - 3 6 - 4 sul numero 4 del mondo. MADRID (SPAGNA) - Matteo Arnaldi continua la sua corsa a Madrid. Il 22enne di Sanremo, numero 105 del mondo (che da lunedì ...Mancano 10 giorni all'inizio dele abbiamo già superato il record di incasso dello scorso anno: abbiamo già venduto 180 mila biglietti per un incasso di 17 milioni di euro, alla fine ...

Matteo Berrettini non sarà della partita agli Internazionali di Tennis di Roma, competizione in scena al Foro italico dall’8 al 21 maggio. La notizia, arrivata nella mattinata di oggi, ha suscitato mo ...Matteo Berrettini non parteciperà agli Internazionali Bnl di tennis. Lo ha annunciato lui stesso con un post sui social. Ecco il testo del post di Berrettini: «Mi sono ...