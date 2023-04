Tennis | Rafael Nadal intensifica i propri allenamenti | giocherà a Roma? Condizione non ideale al Roland Garros

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 aprile 2023) Allo stato attuale delle cose non si sa come andrà a finire.sta lavorando alacremente presso la sua Academy, a Manacor, nel tentativo di essere presente nella miglior modo possibile al. La 15ma affermazione a Parigi è il vero obiettivo della stagione di Rafa che sta cercando in tutti i modi di assorbire i problemi fisici dell’ultimo periodo, considerando l’infortunio agli Australian Open 2023. Nei fatti è da Melbourne che non vediamoin azione e i forfait nei vari tornei sono stati costanti. L’ultimo dell’elenco è stato il 1000 di Madrid. Per quanto riferito dal suo tecnico Carlos Moya, ai microfoni di Sky Sport, c’è incertezza sulla data precisa nella quale rivedremo il maiorchino, ma è chiaro che il desiderio dell’iberico sia quello di giocare gli Internazionali ...