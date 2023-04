Tennis – Internazionali d’Italia | al via l’edizione dei record 21 giorni di gare de oltre 300 match al Foro Italico di Roma

(Di venerdì 28 aprile 2023) Tra storia ed innovazione, tradizione e futuro prende il via il 2 maggio (con le prequalificazioni) l’80ma edizione deglidi. In uno scenario mozzafiato e con ben 17 campi a disposizione degli atleti ecco per gli appassionati la prima edizione con l’upgrade ovvero tre settimane di gioco (finale maschile prevista il 21 maggio) e300in programma col doppio dei campione in azione sul rosso (tabellone Atp e Wta a 96 giocatori). Presentata questa mattina presso l’Accademia della Scherma delin fase di restyling alla presenza del Presidente della Fitp, Angelo Binaghi, del Ministro dello Sport e i Giovani, Andrea Abodi, del Sindaco diRoberto Gualtieri, dell’Amministratore Delegato di BNL e ...

Il tempo scorre inesorabile e tra non molto sarà la volta deglid'Italia, ultimo grande evento prima dello slam parigino, che chiuderà la stagione sulla terra battuta. Zio Toni Nadal ......un incasso di 21 milioni GliBnl d'Italia cominceranno ufficialmente l'8 maggio (il 2 sono in programma le prequalificazioni) ma il bilancio della nuova edizione del torneo diè ...Dal 10 al 21 maggio appuntamento in diretta su Sky e in streaming su NOW con gliBNL d'Italia . L'80dizione del torneo maschile del circuito ATP Masters 1000 disarà live su due canali dedicati, Sky Sporte Sky Sport Uno , per seguire al meglio l'...

L’impressione è che Lorenzo Musetti abbia sprecato una grande opportunità al Masters 1000 di Madrid. Il tennista italiano ha vissuto una giornata piuttosto negativa e si è fermato all’esordio dopo ...È tutto pronto per Masters 1000 di Roma, in programma al Foro Italico a partire dal 10 maggio. Ecco tutte le informazioni per acquistare i biglietti ...