Tennis | Fabio Fognini ha ricevuto una wild card per gli Internazionali di Roma 2023

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 aprile 2023)sarà al via deglidi. Alta ligure infatti è stata concessa unadi partecipazione al torneo capitolino. A renderlo noto, via social, è stata la stessa organizzazione del torneo. Dal punto di vista maschile,sarà uno dei cinque a cui è stata offerta questa possibilità. Oltre a lui infatti beneficeranno di una: Matteo Arnaldi, Francesco Passaro, Giulio Zeppieri e Luca Nardi. Did you really thinkwould miss this one? @fogna receives the first @atptour main draw!#IBI23 pic.twitter.com/NFqdbO05CG —BNL d’Italia ...