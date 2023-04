Tennis | Binaghi sul forfait di Berrettini a Roma | “Per lui una ferita difficile da recuperare | deve vincere un italiano”

(Di venerdì 28 aprile 2023) Matteonon sarà della partita agli Internazionali didi, competizione in scena al Foro italico dall’8 al 21 maggio. La notizia, arrivata nella mattinata di oggi, ha suscitato molto clamore nel ciruitotico, addolorato per l’assenza di uno dei protagonisti principali della rassegna. Ad intervenire sull’argomento è stato anche Angelo, Presidente della FITP: “Non giocare aper lui è unada– ha dettonelle parole raccolte dall’Agenzia di stampa ANSA – Ma abbiamo Lorenzo Musetti, Jannik Sinner e tanti giovani. C’è una grande pattuglia di italiani, molti più del solito. C’è un’aspettativa altissima....

Soddisfatto il presidente della FITP, Angelo, che ha già annunciato il nuovo record d'incasso per il torneo che da quest'...Lo ha annunciato Angelo, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, durante la presentazione degli Internazionali Bnl d'Italia in programma a Roma dal 2 al 21 maggio.

"Non parto per arrivare secondo". Così Angelo Binaghi, presidente della Fitp, ha risposto a chi chiede se il tennis può raggiungere il mondo del calcio.