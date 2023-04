“Temptation Island” | ritorno di fiamma per la coppia palermitana

... Michele , è entrato anni fa nel cast dic'è rimasto molto male: Motivo per cui l'ha invitato a non rigirare le frittate a suo piacimento. L'ex dama ha inoltre preso la palla al ...Il format dello show segue in larga parte il modello di(pronto, fra l'altro, al ritorno su Canale 5 ) ma, ovviamente, è visibile solo sulla piattaforma. Per Barbara D'Urso l'...Barretta, inoltre, precisa di non aver mai detto che Armando ha fatto il provino per, dettaglio smentito ieri da Maria De Filippi. Nonostante questa richiesta, Pamela continua a ...

Temptation Island, paura per l'ex concorrente Speranza Capasso: «E' in ospedale, sta facendo cure importanti» leggo.it

Offerta a sorpresa della piattaforma streaming, che vorrebbe la conduttrice al timone di Love Never Lies, uno show dal format simile a Temptation Island ...Una brutta infezione sta costringendo Speranza Capasso, protagonista dell’edizione 2020 di Temptation Island, in ospedale. A farlo sapere è il compagno Alberto Maritato che attraverso i social tiene a ...