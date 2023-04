Taranto | incidente frontale tra due auto nella notte | tre morti sul colpo e un ferito grave

Dopo il tragicodel 26 aprile a Bitonto, questa notte infatti, sul tratto di provinciale 580 che collega Ginosa e Ginosa Marina , in provincia di, hanno perso la vita due uomini e ...Le cause dell'sono ancora oggetto di accertamento: nello scontro frontale sono sono ... Durante il trasporto in ambulanza all'ospedale di, è deceduto anche un giovane di 27 anni, ...E' di tre morti ed un ferito il bilancio dell'stradale avvenuto nella tarda serata di ieri sulla provinciale 580 tra Ginosa e Marina di ...il trasporto in ambulanza all'ospedale diè ...

Due auto si scontrano a Ginosa: tre giovanissimi perdono la vita, un quarto è ferito La Gazzetta del Mezzogiorno

Tre ragazzi fra i 25 e i 30 anni hanno perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto ieri sera a Ginosa, a due giorni dalla strage di Bitonto ...Ancora sangue sulle strade. Dopo la strage dell' incidente stradale avvenuto la sera del 25 aprile sulla provinciale Modugno-Bitonto ...