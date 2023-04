Tanti bonus gravidanza da non perdere | soldi che puoi già chiedere oggi

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 28 aprile 2023) Dal Governo arrivanoaiuti per i figli, ma ci sonoche possono già essere richiesti. Dal Governo arrivano aiuti senza precedenti per chi ha figli e si parla di una detrazione fiscale fino a 10.000 euro. Ci sono già agevolazioni e contributi per lae in questo articolo vedremo che cosa ci si aspetta e che cosa è già disponibile. Mettere al mondo un figlio è una spesa ingente e dal Governo si parla di unsenza precedenti per aiutare le famiglie con i figli a carico. Variper la– ilovcetrading.itIl Ministro Giorgetti ha anticipato questo aiuto notevole per far ripartire la natalità italiana che è ai minimi. I genitori attualmente sono aiutati dall’Assegno Unico e Universale per i figli minori. È stato confermato ...