Tabellone semifinali e playoff Mondiali doppio misto 2023 curling | gli accoppiamenti

Leggi su sportface

(Di venerdì 28 aprile 2023) Ildideidi, in programma da sabato 22 a sabato 29 aprile a Gangneung (Corea del Sud). La vincitrice di ciascun girone accede direttamente alle, mentre seconde e terze classificate si sfidano neiper continuare l’avventura e approdare tra le migliori quattro squadre al mondo. Le vincitrici dellesi sfideranno poi nella finale per l’oro, mentre le perdenti si giocheranno la medaglia di bronzo. L’Italia di Stefania Constantini (campionessa olimpica a Pechino 2022 in coppia con Amos Mosaner) e Sebastiano Arman non è riuscita a qualificarsi per i, ma lo spettacolo non mancherà di certo in questa fase decisiva ...