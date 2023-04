Suzume light novel Recensione | si può leggere un anime

(Di venerdì 28 aprile 2023)no Tojimari) non è solo l’ultimo film action adventure d’animazione giapponese scritto e diretto da Makoto Shinkai: capolavoro annunciato, stupendo ecc.. Come spesso accade anche da noi, non solo in oriente quindi, è infatti anche un romanzo. Per dirlo come farebbero nella terra natia dell’autore, una “”. Una buona, in realtà, ma non molto di più.: ecco cosa ne pensiamoracconta la storia di una ragazza di nome, che incontra un ragazzo, Souta. A sua insaputa, Souta è un “Tojishi” (Chiudiporta), un ruolo importantissimo le cui implicazioni sono inimmaginabili. La scoperta di un’apertura misteriosa ...

Suzume, J-POP Manga pubblicherà il romanzo del film Imperoland.it

Makoto Shinka's Suzume draws on memories of Japan's natural disasters and blends it with coming-of-age tenderness.Makoto Shinkai has found a winning formula with the release of his newest anime Suzume, already the fourth-highest-grossing anime film of all time.< ...