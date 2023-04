... poi volerà a Cagliari per ilChallenger, quindi ha buonissime chance di tornare a Roma. "Mi ... a Santiago del Cile con Andrea. "Ottenere risultati nel Tour e arrivare a giocare gli ...La settimana anticipa il torneo del Roma Garden, ilChallenger di Cagliari e gli ... sulla strada per Cascais) era Andreache sul bellissimo centrale del 'Complexo Desportivo do Jamor' ......+1 13 (151) Mattia Bellucci 380 +1 14 (168) Francesco Maestrelli 355 +6 15 (172) Andrea... poi ha raggiunto la finale al Challenger 175 di Phoenix, il primo dei "Challenger" stagionali, ...

Super Vavassori. Battuto Murray - ilGiornale.it ilGiornale.it

Al suo debutto nel tabellone principale di un 1000, Andrea Vavassori ha battuto l'ex numero 1 del mondo Andy Murray, qualificandosi così al secondo turno del "Mutua Madrid Open" ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.19 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Vavassori-Murray, con la prima vittoria dell’italiano in un master 1000 per 6-2, 7-6 (7). Vi ringraziamo per ave ...