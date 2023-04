L'interesse italiano è chiaro: per la sua posizione, ilpuò fare da muro ai flussi che dal Corno d'Africa (Somalia, Etiopia, Eritrea), ma anche dallo Yemen, puntano dritti allae da qui ...... non più dallae, contrariamente a quanto molti pensino non arrivano dagli strati più bassi ... Infine un'ultima considerazione: se non risolto, il conflitto inche rischia di estendersi ai ...Questa eventualità , unita al possibile ingresso nellaorientale di migliaia di sfollati in fuga dal, dove il conflitto tra generali rivali sta degenerando nella guerra civile, potrebbe ...

Sudan, Libia, Tunisia: criminali e autocrati prosperano con i finanziamenti europei Globalist.it

Italia e Ue pagano dei criminali psicopatici dediti a stupri, violenze di ogni genere, al servizio dei generali e autocrati che uccidono ogni principio di democrazia ...La gran parte arriva da Eritrea e Tigrai. Nel caos molti vengono catturati e rispediti in Paesi dove rischiano la morte, come è accaduto a un migliaio di giovani dell’Asmara ...