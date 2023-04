Sudan | il cardiochirurgo di Emergency Franco Masini | “Siamo rimasti in 7 e non andiamo via Qui è un disastro ma dopo sarà ancora peggio”

(Di venerdì 28 aprile 2023) “Come sempre, quando le controversie si vogliono risolvere con le guerre, è un. Qui inadesso c’è il, ma“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Uno, Nessuno, 100Milan (Radio24) dal, medical coordinator del Centro Salam di cardiochirurgia dia Khartoum, l’unico ospedale di tutta l’Africa che offre gratuitamente assistenza cardiochirurgica. Il medico 72enne ha scelto di restare nella capitaleese, dove presta servizio dal 2013,aver lavorato per oltre 40 anni all’ospedale Maggiore di Parma in qualità di responsabile del reparto di Cardiologia clinica e successivamente ...

Nella capitale delnon ha retto la seconda tregua concordata ieri dall'inizio delle ostilità, ... A preoccupare iloriginario di Parma, che ha deciso di dedicare gli anni della ...Nella capitale delnon ha retto la seconda tregua concordata ieri dall'inizio delle ostilità, ... A preoccupare iloriginario di Parma, che ha deciso di dedicare gli anni della ...

Sudan, il cardiologo di Emergency: Restiamo qui, non possiamo ... Fanpage.it

Franco Masini, il medico a capo della missione di Emergency in Sudan: “Indispensabile riuscire a tenere aperti i nostri ospedali ...L'anestesista di Emergency Elena Giovanella all'AGI: "Rimaniamo in ospedale, non lasceremo soli i pazienti" AGI - “Lavoro con Emergency in Sudan dal 2011 ed ho attraversato diverse fasi critiche del P ...