(Di venerdì 28 aprile 2023) ATTENZIONE: la seguente guida ai luoghidicontiene piccoli spoiler Cos'èse non una visita guidata ai luoghi più esclusivi e sfarzosi d’America e non solo? La, che ha debuttato a fine marzo, rimane fedele alla linea e prosegue nel mostrare grotteschi eccessi architettonici. Nel primo episodio, oltre ai soliti grattacieli newyorkesi a cui la serie ci ha abituato, troviamo due sontuosi complessi californiani che, secondo quanto riferito, sono in realtà di proprietà di amministratori delegati del settore tecnologico; luoghi adatti a ospitare le più classiche pugnalate alle spalle, insomma. Ovviamente si parla di business… e siamo solo all’inizio. La serie di Jesse Armstrong è una storia itinerante. Raramente, ...

...aver recentemente rilasciato dichiarazioni sulla morte sconvolgente di un personaggio di... Mentre viaggiano per il mondo attraverso alcune dellepiù iconiche della saga, la ...Sarà la star dia presentare il reality da competizione girato nelleiconiche della saga 007's Road To A ......dopo l'esclusiva premiere mondiale che Prime Video ha ospitato per Citadel in unasegreta ... FOTO Dalla quarta stagione dialla stagione conclusiva di La Fantastica Signora Maisel, ...

Succession, le location della quarta stagione e come visitarle GQ Italia

Indossate i vostri abiti migliori, infilatevi Nicholas Britell nelle orecchie e partite per un tour nei luoghi più chic dove sono realizzate fatte le riprese di Succession ...Avouez que vous aussi, à la machine à café, vous parlez de cette série de télé-réalité version Stéphane Plaza de luxe. Elle suscite une certaine fascination… Peut-être parce qu’elle copie les ressorts ...