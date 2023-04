Stupra una donna alla stazione Centrale di Milano | fermato un senza dimora

(Di venerdì 28 aprile 2023) AGI - Unaè stata violentatadida un uomo di origini stranierefissa. Il presunto aggressore è stato rintracciato e sottoposto a fermo dPolizia ferroviaria e dal pm di turno Alessia Menegazzo. La vittima di circa 35 anni era in partenza con un treno per Parigi. Da quanto appreso è stata picchiata eta in un ascensore dello scalo ferroviario.

AGI - Una donna è stata violentata alla stazione Centrale di Milano da un uomo di origini straniere senza fissa dimora. Il presunto aggressore è stato rintracciato e sottoposto a fermo dalla Polizia

Una ragazza di circa 20 anni è stata picchiata e poi violentata intorno alle 6 di giovedì 27 aprile nella stazione Centrale di Milano, dove si era recata per prendere un… Leggi ...La vittima, 35 anni circa, è stata picchiata e violentata mentre cercava di raggiungere un treno in partenza per Parigi ...