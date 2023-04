Striscia La Notizia | stop per la velina Cosmary Fasanelli | l' annuncio ufficiale | chi la sostituisce

(Di venerdì 28 aprile 2023)laha comunicato chedovrà assentarsi per un breve periodo. Lamora della nuova edizione del tg satirico di Antonio Ricci condotto da Michelle Hunziker e Gerry Scotti è stata colpita da un'indisposizione, ma al momento non sono stati dati ulteriori...

Striscia la Notizia demolisce Tina Cipollari: "Fuori controllo", occhio al video... Liberoquotidiano.it

Stop di Striscia la Notizia per la velina Cosmary Fasanelli. La ballerina , come ha comunicato lo stesso tg satirico di Canale 5, l’ex ...Nuova velina mora sul bancone di Striscia la Notizia. Stop forzato per Cosmary Fasanelli, che come si legge da una nota ufficiale del tg satirico, a causa di un'indisposizione non ...