Striscia la Notizia sostituisce Cosmary | la nuova velina mora è un volto noto

(Di venerdì 28 aprile 2023) I fan dilaquesta sera potrebbero rimanere disorientati quando sul bancone del Tg satirico non appariràFasanelli, ma un’altra ballerina. La– come annunciato da Antonio Ricci – sarà sostituita a causa di una indisposizione che non avrebbe niente a che vedere con la salute. “sta bene” – si legge nel comunicato stampa – “e in attesa di tornare alaseguirà il programma da casa”. Al suo posto arriverà Marcia Thereza Araujo Barros, modella ventiquattrenne già nota al pubblico di Canale 5 per essere stata al fianco del Gabibbo in Paperissima Sprint. Oltre ad aver ricoperto un ruolo a Paperissima Sprint, Marcia Barros è stata unamomentanea anche lo scorso 2 dicembre. Ad ...

La modella brasiliana torna a ballare sul balcone del tg satirico: affiancherà la velina bionda Cosmary Fasanelli per un breve periodo non accompagnerà sul balcone dilala velina ...Paperissima Sprint dal 12 giugno nello spazio diLa. In prima serata spazio a repliche di Le Iene Presentano Inside e Italia1 on Stage. A partire da luglio Battiti Live occuperà il ...Periodo estremamente felice per Michelle Hunziker . Dopo il successo di Michelle Impossible , il one woman show su Canale 5, e il ritorno ala, la conduttrice festeggia ancora. Questa volta per la sua azienda di prodotti cosmetici naturali. ' Goovi ' continua a lanciare nuovi articoli e non senza conseguenze. La Hunziker ...

Striscia la Notizia, la velina Cosmary Fasanelli sarà sostituita. Ecco da chi leggo.it

Per i telespettatori che seguono con affetto Striscia la notizia a partire dalla serata di oggi, 28 aprile, ci sarà una sorpresa sul bancone. Al posto della velina mora Cosmary Fasanelli, arrivata all ...Questa sera sul bancone di Striscia la Notizia ci sarà una nuova velina mora. Stop forzato per Cosmary Fasanelli che, come rende noto il tg satirico di Antonio Ricci, non sarà presente questa sera sul ...