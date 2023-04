Striscia la Notizia | perché non c’è la velina mora Cosmary? Come sta e cosa è successo?

(Di venerdì 28 aprile 2023) Da stasera, venerdì 28 aprile 2023, sul bancone dilanon sarà presente laFasanelli, che verrà sostituita da un volto noto per i programmi di Antonio Ricci: scopriamonon c’è,sta e. Leggi anche:Fasanelli e Alex Rinasi sono lasciati dopo Amici??...

Stop forzato dalaper la velina Cosmary Fasanelli. La ballerina si deve fermare ai box. Lo ha comunicato, tramite una nota ufficiale, lo stesso tg satirico di Canale Cinque, spiegando che l' ex ...È protagonista in queste settimane dila, accanto a Gerry Scotti, ed è diventata da poco nonna, Michelle Hunziker . La presentatrice svizzera sta vivendo un momento d'oro, carica dopo le sue tre prime serate di Michelle ...Causa indisposizione della Velina Cosmary Fasanelli , da questa sera sul bancon e dilainsieme alla bionda Anastasia Ronca ballerà Marcia (Marcia Thereza Araujo Barros) , 24enne modella italo - brasiliana che a ottobre ha debuttato in televisione a Paperissima Sprint ...

Striscia la Notizia demolisce Tina Cipollari: "Fuori controllo", occhio al video... Liberoquotidiano.it

Cosmary Fasanelli a causa di un’indisposizione cede il suo posto sul bancone di Striscia La Notizia a Marcia Thereza Araujo Barros, la modella ...Questa sera la velina mora Cosmary Fasanelli è assente da Striscia la Notizia per un problema di salute. al suo posto Marcia Barros di Paperissima Sprint.