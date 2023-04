Striscia la Notizia | la velina Cosmary Fasanelli costretta a fermarsi “causa indisposizione” | ecco chi la sostituisce

(Di venerdì 28 aprile 2023)deve prendersi una pausa dal suo lavoro di “” ala, il preserale di Canale 5 attualmente condotto da Michelle Hunziker e Gerry Scotti. A sostituirla sarà un volto già noto all’interno del programma: si tratta della modella italo brasiliana Marcia Thereza Araujo Barros, già protagonista dell’attuale edizione di Paperissima Sprint, che per un periodo affiancherà la collega Anastasia Ronca negli iconici stacchetti fra un servizio giornalistico e l’altro. Nel comunicato diffuso dal programma di Antonio Ricci, i fan dellamora sono stati tranquillizzati: “sta bene e, in attesa di tornare a, seguirà il programma da casa”. Non sono chiare le motivazioni che hanno costretto ...

Periodo estremamente felice per Michelle Hunziker . Dopo il successo di Michelle Impossible , il one woman show su Canale 5, e il ritorno ala, la conduttrice festeggia ancora. Questa volta per la sua azienda di prodotti cosmetici naturali. ' Goovi ' continua a lanciare nuovi articoli e non senza conseguenze. La Hunziker ...Piccolo cambiamento ala. La velina Cosmary Fasanelli verrà sostituita. Ad annunciarlo è la stessa trasmissione di Canale 5 che parla di 'indisposizione'. Un addio solo temporaneo per il tg satirico di ...La bionda e la mora, rimaste nella storia dilae anche nel cuore del pubblico. Per anni le due sono state inseparabili, tanto da trasferirsi entrambe negli Stati Uniti, al seguito ...

Stop di Striscia la Notizia per la velina Cosmary Fasanelli. La ballerina , come ha comunicato lo stesso tg satirico di Canale 5, l’ex ...Nuova velina mora sul bancone di Striscia la Notizia. Stop forzato per Cosmary Fasanelli, che come si legge da una nota ufficiale del tg satirico, a causa di un'indisposizione non ...