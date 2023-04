Strage Erba | procuratore Como | “Prove certe contro Olindo e Rosa”

(Di venerdì 28 aprile 2023) "Sentenze non lasciano spazio a perplessità" La responsabilità penale diBazzi e diRomano, condannati all’ergastolo per ladi, “è stata affermata nei tre gradi di giudizio previsti dal codice di procedura penale”. I giudici “hanno espresso valutazioni ampiamente positive delleraccolte dalla pubblica accusa e hanno accolto integralmente nei tre gradi di giudizio le richieste dei rappresentanti dell’ufficio del pubblico ministero”. Inizia così il comunicato delcapo facente funzioni diMassimo Astori che proprio del processo di primo grado fu rappresentante dell’accusa. Un lungo comunicato, ben cinque pagine, in cui replica a distanza all’istanza di revisione avanzata dal sostitutodella ...

