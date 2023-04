Strage Erba | procuratore Como | “Contro Olindo e Rosa prove incontestabili”

(Di venerdì 28 aprile 2023) (Adnkronos) – La responsabilità penale diBazzi e diRomano, condannati all’ergastolo per ladi, “è stata affermata nei tre gradi di giudizio previsti dal codice di procedura penale”. I giudici “hanno espresso valutazioni ampiamente positive delleraccolte dalla pubblica accusa e hanno accolto integralmente nei tre gradi di giudizio le richieste dei rappresentanti dell’ufficio del pubblico ministero”. Inizia così il comunicato delcapo facente funzioni diMassimo Astori che proprio del processo di primo grado fu rappresentante dell’accusa. Un lungo comunicato, ben cinque pagine, in cui replica a distanza all’istanza di revisione avanzata dal sostitutodella procura generale di Milano Cuno ...

La possibile riapertura del caso delladiprovoca la reazione del procuratore di Como Massimo Astori, che respinge le accuse mosse al suo ufficio nel corso delle indagini. E critica duramente l'istanza di revisione del processo.Il procuratore di Como Massimo Astori respinge le accuse mosse al suo ufficio nel corso delle indagini sulladi. "Senza giustificazione alcuna - scrive in un comunicato - a distanza di 16 anni, espressioni del pg contengono accuse di condotte abusive e illegittime se non di veri e propri reati a ...La responsabilità penale di Rosa Bazzi e di Olindo Romano, condannati all'ergastolo per ladi, 'è stata affermata nei tre gradi di giudizio previsti dal codice di procedura penale'. I giudici 'hanno espresso valutazioni ampiamente positive delle prove raccolte dalla pubblica ...

Strage Erba, procuratore Como: "Condanna non lascia perplessità" Sky Tg24

Il capo della procura che per prima indagò sulla strage di Erba difende il suo ufficio e rilancia: "Senza giustificazione alcuna a distanza di 16 ...“La lettura delle corpose e approfondite sentenze che hanno motivato la condanna all’ergastolo di entrambi gli imputati, atto imprescindibile e doveroso per chiunque intenda formulare pubblicamente os ...