Strage Erasmus | papà di Elena | “Archiviazione scoperta in tv | sconcertati”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 28 aprile 2023) (Adnkronos) – “Siamo”. Gabriele Maestrini è ildi, una delle tredici vittime – sette delle quali studentesseitaliane – morte il 20 marzo 2016 nell’incidente di un pullman che le stava riportando da Valencia a Barcellona. Oggi, guardando il telegiornale, è venuto a sapere che “il giudice spagnolo ha ufficialmente archiviato il procedimento penale nei confronti dell’autista” del mezzo, morto per cause naturali nelle scorse settimane. “Sapevamo della morte dell’autista, ma ufficialmente nessuno ci aveva comunicato che tutto fosse ormai chiuso: il telegiornale l’ha saputo prima di noi”, sottolinea all’Adnkronos Maestrini a oltre sette anni dalla tragedia, rimasta ancora senza una verità giudiziaria. “Davanti alla morte di una persona alzo le braccia e la morte non si augura a nessuno – ...