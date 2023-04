Strage di Erba | Rosa e Olindo | il caso a Quarto Grado | per la procura di Como “loro responsabilità confermata”

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 28 aprile 2023) Si riaccendono i riflettori suldelladiche vede condannati all’ergastolo in via definitiva i coniugi. Il programma, in onda questa sera su Rete 4 con una nuova puntata, anche oggi 28 aprile tornerà ad interrogarsi sulle confessioni dei due condannati – in via definitiva – e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.