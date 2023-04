Strage di Erba | la procura di Como non ha dubbi sulle prove contro Rosa e Olindo | respinte le accuse di un errore giudiziario

Il procuratore di Como Massimo Astori in un lungo comunicato respinge le accuse rivolte al suo ufficio durante le indagini sulladi, per la quale sono stati condannati all'ergastolo Olindo Romano e Rosa Bazzi e per la quale il sostituto procuratore della corte d'appello di Milano Cuno Tarfusser ha chiesto di ...'La lettura delle corpose e approfondite sentenze che hanno motivato la condanna all'ergastolo non lascia spazio a perplessità'. Lo scrive, a proposito delladidell'11 dicembre 2006 per la quale sono stati condannati Olindo Romano e Rosa Bazzi , in una nota il procuratore di Como Massimo Astori in un lungo comunicato (5 pagine) con cui ...commenta Sulla richiesta di revisione del processo per ladida parte del sostituto procuratore della corte d'appello di Milano Cuno Tarfusser , il procuratore di Como Massimo Astori ha detto: 'Le espressioni del Pg contengono accuse di condotte ...

Strage di Erba, il procuratore di Como: "Ingiustificabili accuse ai magistrati. Sentenze non lasciano spazio a dubbi" TGCOM

Strage di Erba, procuratore di Como replica a parole del sostituto pg Tarfusser: "Prove incontestabili" della colpevolezza di Rosa e Olindo ...Il procuratore di Como Massimo Astori ribatte sulle accuse ricevute nell'ambito delle indagini e dei tre gradi di giudizio sulla strage di Erba ...