Stefano Bollani | I fiori speciali da annaffiare e il mio rapporto in musica con Valentina

(Di venerdì 28 aprile 2023) ... li ho annaffiati, nutriti e se necessario potati e ora sono qui riuniti in un bouquet che è questo disco", racconta nella videointervista concessa a Tiscali Spettacoli nella quale parla anche del ...

"La musica è il linguaggio degli dei, il jazz dell'improvvisazione. Una grande opportunità di vivere il presente e cogliere la gioia dell'istante"., jazzista, compositore, musicista classico, scrittore, autore e conduttore tv,è uno dei maggiori artisti italiani acclamati a livello internazionale. È tornato negli store con ..., ccon la consueta leggerezza la fa facile ma è decisamente affascinante sentir parlare questo maestro conosciuto in tutto il mondo con tanta semplicità e giocosità della sua amata ...Due importanti appuntamenti aprono la programmazione di maggio del Trianon Viviani . Venerdì 5 , alle 21 , Lalla Esposito debutta in prima assoluta, con l' Ondanueve string quartet , in 'La canzone ...

Stefano Bollani a FqMagazine: “Suono per portare gioia. Via dei Matti n Il Fatto Quotidiano

“Il jazz è quel meraviglioso tentativo di improvvisare, di stare nel presente seguendo un’intuizione e quindi di perdersi. Penso che perdersi ...Due importanti appuntamenti aprono la programmazione di maggio del Trianon Viviani. Venerdì 5, alle 21, Lalla Esposito debutta in prima assoluta, ...