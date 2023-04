Stefano Bollani a FqMagazine | “Suono per portare gioia Via dei Matti n 0 su Rai3? Io e Valentina ci siamo Ai David di Donatello non temo nessuno”

(Di venerdì 28 aprile 2023), dopo il successo ottenuto su“Via Dein.0” insieme alla regista e attriceCenni, pubblica l’album in piano solo “Blooming”. “Questi brani sono fioriti nel giardino del mio pianoforte, li ho annaffiati, nutriti e se necessario potati e ora sono qui riuniti in un bouquet che è questo disco. – afferma– Son fiori molto differenti tra loro, ma nati dallo stesso humus e nello stesso periodo”. “Blooming” parla di fioritura, primavera e rinascimento. In contrasto rispetto al momento storico che stiamo vivendo?Posso solo dire che il mestiere di ogni musicista è quello di portare far sentire a chi ci ascolta che la musica non solo porta, ma che questa stessala si prova anche nel ...

Due importanti appuntamenti aprono la programmazione di maggio del Trianon Viviani . Venerdì 5 , alle 21 , Lalla Esposito debutta in prima assoluta, con l' Ondanueve string quartet , in 'La canzone ...Sabato 6, alle 21, in data unica a Napoli, il one man show di, in concerto con 'Piano solo', un omaggio all'arte dell'improvvisazione. Informazioni sul sito istituzionale ...torna al Teatro Sociale di Como , giovedì 4 maggio alle ore 20.30, con Piano Solo. Un concerto che si preannuncia tutto esaurito visto i biglietti andati a ruba e la lunga lista d'...

Trianon Viviani, weekend in musica con Stefano Bollani e Lalla Esposito ilmattino.it

Due importanti appuntamenti aprono la programmazione di maggio del Trianon Viviani. Venerdì 5, alle 21, Lalla Esposito debutta in prima assoluta, ...Due importanti appuntamenti aprono la programmazione di maggio del Trianon Viviani Venerdì 5, alle 21, Lalla Esposito debutta in prima assoluta, con l’Ondanueve string quartet, in “La canzone teatrale ...