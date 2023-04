Starbucks apre nel centro di Roma | ecco quando e dove

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 28 aprile 2023)continua ad espandersi, anche a, e sta per aprire un nuovo punto vendita proprio nei pressi di piazza Montecitorio, di fronte alla Camera dei deputati. Insomma, gli onorevoli che andranno in pausa tra una seduta e l’altra, potranno godersi una buona bevanda ristoratrice della famosa catena nota in tutto il mondo. Il primodeldiaprirà in via della Guglia, nel cuore del Tridente, a pochi passi da Montecitorio e da via del Corso. Primavera di novità ale nuove aperture a partire da marzoun nuovo negozio a, in piazza Montecitorio Un nuovissimo e attesissimo punto vendita diproprio nei pressi di Montecitorio, di fronte alla ...