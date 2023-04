Stadio Roma | la commissione Patrimonio di Roma Capitale ha espresso parere positivo

...dalla zona Champions occupata dae Milan che giocheranno il match di anticipo di sabato 29 aprile. Dove vedere la partita Inter " Lazio , quindi, si giocherà domenica 30 aprile 2023 allo...È stato fissato per la prossima settimana uno dei passaggi cruciali nell'iter di approvazione del nuovoche lavorrebbe costruire a Pietralata. Nei giorni scorsi infatti era arrivato il parere favorevole delle commissioni Ambiente, Mobilità, Sport, Patrimonio e Politiche abitative, mentre ...Dopo il tutto sold out a San Siro e gli ultimi biglietti disponibili per loOlimpico die il tutto esaurito anche i due concerti del 29 e 30 settembre all'Arena di Verona "POOH " AMICI X SEMPRE" arriva anche nei palasport ad ottobre con quattro appuntamenti. Sul ...

Stadio della Roma, Veloccia: "Domani la conferenza dei capigruppo calendarizzerà la delibera, la... Voce Giallo Rossa

I tifosi potranno seguire dall’Olimpico il match che potrebbe regalare lo scudetto alle giallorosse In occasione di Roma Milan di domani i cancelli dello stadio Olimpico saranno aperti dalle 15.30. Ma ...La delibera che definisce l’interesse pubblico sul progetto per lo stadio della AS Roma a Pietralata sarà discussa in Assemblea ...