Stadio Roma a Pietralata | il 4 maggio la delibera in Assemblea Capitolina

(Di venerdì 28 aprile 2023) Come riporta l’agenzia Dire, la prima seduta dell’per la discussione dellasul pubblico interesse per il nuovodellasi terrà giovedì 4. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo dell’Aula in corso in questi minuti. La tappa successiva – dopo l’approvazione dell’organo consiliare capitolino – sarà l’apertura della conferenza dei servizi decisoria. A quel punto, con l’ok definitivo alla convenzione tra parte pubblica e AS, ci sarà il via ai lavori. Intanto, ai microfoni dell’agenzia Dire, il presidente del IV Municipio di, Massimiliano Umberti, dopo l’ultimo via libera delle commissioni capitoline allasul pubblico interesse, si augura ...

...casa - campo di allenamento (oltre che allo). A ritirare il premio presso il Salone d'Onore del Coni Francesco Pastorella, Director Sustainability & Community Relations Department di AS, ...Meazza di Milano e il 14 luglio alloOlimpico di. ......l'Olimpico ai tifosi dellacon biglietto per la partita ci saranno delle aree di parcheggio a Piazzale Clodio e viale della XVII Olimpiade. Possibili chiusure in zone limitrofe allo. Per ...

Stadio della Roma, Veloccia: "Domani la conferenza dei capigruppo calendarizzerà la delibera, la... Voce Giallo Rossa

Lazio e Roma, contro Inter e Milan. Le squadre capitoline sfidano le lombarde per un posto in Champions League. Le uniche due volte nel XXI secolo in cui le romane sono arrivate sopra in classifica.Via libera dall’ultima commissione a doversi esprimere. Ora parola alla capigruppo per calendarizzare il dibattito e il voto in Assemblea Novità importanti per quanto riguarda il nuovo stadio della Ro ...