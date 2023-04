Stadio Franchi | il Comune | “I 55 milioni erano vincolati Non potranno essere destinati ad altri progetti”

È stato firmato l'accordo modificativo e integrativo della convenzione per la concessione in uso delloArtemio. La giunta comunale ha approvato la delibera che recepisce l'accordo. L'importo della concessione è di 650.000 euro per la stagione calcistica 2023 - 24. È ridotto rispetto al ...E' stato firmato l'accordo modificativo e integrativo della convenzione per la concessione in uso alla Fiorentina delloArtemiodi Firenze. La giunta comunale di Palazzo Vecchio ha approvato la delibera che recepisce l'accordo. L'importo della concessione è di 650.000 euro per la stagione calcistica 2023 ...Più pattuglie della Polizia Municipale nella zona delloin occasione degli eventi al. È quanto hanno deciso nel corso di una riunione l'assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti, il presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi e il ...

"Svastiche allo stadio di Firenze": sul sito polacco sotto accusa le porte del Franchi La Repubblica Firenze.it

E’ stato firmato l’accordo modificativo e integrativo della convenzione per la concessione in uso alla Fiorentina dello stadio Artemio Franchi di Firenze. La giunta comunale di Palazzo Vecchio ha appr ..."I 55 milioni di euro di fondi del Pnrr negati dalla recente valutazione della commissione Ue erano vincolati al progetto per la riqualificazione dello stadio Franchi. Questo vuol dire che ...