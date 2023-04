Squillo Ferrari a Baku | Leclerc replica alle voci con una pole stellare

Leggi su sportface

(Di venerdì 28 aprile 2023) E’ solo venerdì, ma non è il solito venerdì. In primis, perché le qualifiche si disputano già oggi, peraltro con la novità rispetto agli ultimi anni che varranno direttamente per la gara, quella con 25 punti in palio, saltando a piè pari il sabato di sprint. In secondo luogo, perché a differenza di quanto visto – semplificando – nell’ultimo anno, arriva unodelladi quelli importanti, perché dopo le prime tre disastrose uscite stagionali, e la lunga pausa di tre settimane, il weekend disi apre con unaposition semplicementedi Charles. Rossa tornata a vita, Red Bull che si nasconde, caratteristiche della pista o cosa altro? Difficile dirlo, e il refrain è sempre lo stesso: è solo venerdì, stavolta però si può dire che è già venerdì, e che il ...