Sporting Lisbona-Famalicao domenica 30 aprile 2023 ore 21 | 30 | formazioni | quote | pronostici Sfida molto interessante al Josè Alvalade

Dopo aver centrato la seconda semifinale della stagione grazie all'imposizione sullo, la squadra di Allegri ha ieri sera visto sfuggire la prima possibilità di approdare in una ...La Juventus deve voltare pagina Questo è un periodo complicato per la Juventus che non vince dalla gara del 13 aprile contro lo. In campionato, invece, la vittoria manca dal 1 aprile.Analizzando le ultime cinque partite della Juventus fra tutte le competizioni, compresi i quarti di finale di EL contro loe la semifinale con l'Inter, si è verificato in quattro ...

Multa Leao, lo Sporting spinge: vuole i 45 milioni di euro Pianeta Milan

Lo Sporting Lisbona ha messo nel mirino l'attaccante albanese del Chelsea Armando Broja, 21 anni. Dopo la buona esperienza al Southampton l'anno ...Tottenham e Manchester United sono pronte a darsi battaglia a suon di gol: scopriamo i migliori Next Gen in campo ...