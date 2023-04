Sport in tv oggi venerdì 28 aprile | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 aprile 2023)28, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OA. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e. Fari puntati sui motori, visto che inizieranno i weekend del GP di Azerbaijan di F1 e di Spagna del Motomondiale. Sul tracciato cittadino di Baku un primo giorno dalle caratteristiche diverse, con una sola sessione di prove libere e già le qualifiche per la gara domenicale, vista la presenza della Sprint Race domani, preceduta dal time-attack della corsa “veloce”. Il tennis poi con il torneo di Madrid che vedrà scendere in campo tre azzurri: Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi nel tabellone maschile e Martina Trevisan in quello ...