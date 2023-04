Spiaggia di Follonica messa in concessione | è davanti alla duna confiscata alla criminalità Come fare la domanda

(Di venerdì 28 aprile 2023) Una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento indi un'area demaniale marittima per lo svolgimento di attività turistico-ricreativo e di servizi complementaribalneazione è stata indetta dall'amministrazione comunale di(Grosseto): si tratta in particolare del tratto didi Pratoranieri che si trova di fronte

...rappresenta un'ottima alternativa per fissare un alloggio in piena estate, risparmiando sui costi . A meno di 500 euro potremo affittare un appartamento vicino lae vivere una ...The Sense Experience Resort, incastonato in un parco secolare e affacciato sulladi, è una struttura che punta sulle emozioni, sul risveglio dei cinque sensi, sulla ricerca dell'...The Sense Experience Resort, incastonato in un parco secolare e affacciato sulladi, è una struttura che punta sulle emozioni, sul risveglio dei cinque sensi, sulla ricerca dell'...

Follonica, la duna confiscata alla criminalità torna fruibile ai cittadini LA NAZIONE

Una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione di un’area demaniale marittima per lo svolgimento di attività turistico-ricreativo e di servizi complementari alla ...FOLLONICA - L'Amministrazione comunale di Follonica ha indetto una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione di un'area demaniale ...