Spezia | Semplici | «Tante occasioni | ma ci manca solo il gol»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 28 aprile 2023) Le parole di Leonardo, tecnico dello, dopo la sconfitta casalinga dei liguri contro il Monza Leonardoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta dellocontro il Monza. Di seguito le sue parole. SCONFITTA – «Dispiace, per come abbiamo giocato non meritavamo di perdere. Alla fine c’è stato un confronto, ci è stato chiesto di non mollare ma noi ovviamente non lo faremo. Dobbiamo continuare a lavorare compatti, restando fiduciosi. Fino al gol credo ci fosse una sola squadra in campo. Potevamo segnare tanti gol ma purtroppo non siamo bravi a concretizzare, cisempre qualcosa. Quando giochi contro squadre di qualità come queste è così, bisogna essere più forti delle negatività di questo periodo non nello. Bisogna fare qualcosa di ...