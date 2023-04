Spezia-Monza LIVE 0-1 | squadre negli spogliatoi

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il match valido per la 32esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Stadio Alberto Picco,si affrontano nel match valido per la 32esima giornata di Serie A.

Serie A:0 - 1 DIRETTA 21' GOL!0 - 1! Rete di Ciurria! Colpani tocca per Ciurria al limite dell'area, l'esterno biancorosso non ci pensa due volte e trova il secondo palo ...Il match valido per la 32esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Stadio Alberto Picco,si affrontano nel match valido per la 32esima giornata di Serie ...... i salentini si rilanciano nella corsa salvezza: giallorossi provvisoriamente a +5 sul Verona terzultimo , in attesa anche della partita dellocontro il. In avvio ci prova il Lecce con ...

Diretta Spezia - Monza (0-0) Serie A 2022 la Repubblica

Di Redazione Sport Un rigore trasformato da Strefezza permette al Lecce di battere l’Udinese e, soprattutto, di staccare il Verona terzultimo di 5 punti: respiro salvezza per Baroni (Ansa) boccata di… ...Questa diretta è offerta dalla concessionaria Messa T. che ha presentato la nuova Renault Austral E- tech hybridSPEZIA-MONZA ...