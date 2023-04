Spezia-Monza 0-2 | Palladino | “Siamo diventati una squadra matura Ora la rivincita con Mourinho”

Leggi su sportface

(Di venerdì 28 aprile 2023) “Era una partita difficile questa, loci ha messo in difficoltà. Sapevamo che servivano gli artigli, a volte si parla di attaccanti che fanno gol, noi abbiamo un portiere fenomenale e gli faccio i complimenti, è stato grandioso. Una partita complessa, difficile, abbiamo messo tranquillità e principi di gioco, perché loaveva voglia di far punti. Abbiamo grande cuore, non caliamo d’intensità, atteggiamento e voglia di fare bene.una, fare tre vittorie in Serie A non è facile,davvero felici. Ci prendiamo tutti i complimenti ma ora penalla Roma, voglio prendermi unaconche mi ha battuto 0-5 quando giocavo al Genoa”. Lo ha detto l’allenatore del ...